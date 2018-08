Slik kommer du i gang med treningen

1. Hva liker du å drive med?

Før du begynner: Finn ut hva slags trening du liker best. Kanskje liker du både to, tre og fire forskjellige former for kondisjonstrening hvis du virkelig tenker deg om.

For eksempel å gå turer, å svømme, å sykle på mosjonssykkel, å spille ball, og så videre. Har du flere aktiviteter å velge mellom, er risikoen for å gå lei langt mindre.

FINN DIN TRENINGSFORM: Finn noe du selv liker. Alt er bedre enn ingenting. Bildet er tatt i forbindelse med at Vektklubb testet treningstrendene for 2017. Foto: Ole Martin Halvorsen

2. Sett av tid

Du setter sikkert av tid til den spesielle fotballkampen eller favorittprogrammet ditt. Gjør det samme med trening. Du bør helst sette av minst 30 minutter til å trene, men hvis du av og til ikke har så mye tid, tren likevel. Litt er bedre enn ingenting.

3. Planlegg treningen

Er du mye på farten og har vanskelig for å trene når du ikke er i vante omgivelser? Planlegg hvordan du kan få trent i spesielt hektiske perioder på jobb eller privat og hvordan du får trent hvis du er på ferie eller jobbreiser.

TRAPPETRENING: Trapper er perfekt trening du kan utføre når du er på reise eller ukjente steder. Foto: Jan Petter Lynau/VG

4. Føl deg fin

Kanskje er treningsklærne dine gamle og slitte? Gi deg selv en god start og kjøp treningstøy i friske farger. Det trenger ikke koste skjorta. De store kjedebutikkene selger mye bra treningstøy. Et par gode sko er nødvendig. Dempingen bør være bra og skoen bør passe foten din.

5. Skaff deg kunnskap om trening

Hvis du skal trene styrke, bør du lære øvelsene grundig først av en treningsveileder eller bekjent som du vet kan det. Kondisjonstrening bør også læres. Finn ut hvor lenge du skal trene og med hvilken intensitet. Kanskje skal det mindre til enn du tror.

6. Oppsøk hjelp

Hvis du har mulighet, la en ekspert sette opp et treningsprogram for deg. Erfarne mosjonister i ditt nærmiljø kan sikkert hjelpe. I tillegg finnes det nettsteder som har ferdige treningsprogram for forskjellige nivåer.

7. Finn en partner

Hvis du sliter med motivasjonen, skaff deg en treningspartner. Hvis dere er flere som trener sammen, er det morsommere å trene. Et annet tips er å ta på seg treningstøy selv om du er lite motivert. Når tøyet først er på, er veien til treningen kortere.

PARTNER: Finn en treningspartner som kan hjelpe deg opp fra sofaen. Bildet er tatt til en sak om partrenings med Vektklubb-ekspert Silje Bjørnstad. Foto: Tiril Guttorm

8. Ikke gi deg

Hold ut når det butter imot. Studier viser at mange slutter å trene kort tid etter at de har startet. Bit tennene sammen hvis sofaen lokker etter bare noen uker.

9. Konkrete mål

Sett deg realistiske mål. Som for eksempel at du skal løpe fem eller ti kilometer uten å stoppe innen ti uker eller gå til jobb annenhver dag.

10. Finn ut hva som er din motivasjon

Hvis du fortsatt er i tvil om hva som egner seg best av sofaen og trimmen: Skriv ned alle unnskyldningene og argumentene du har for ikke å trene. Når du får dem på papiret, kan det hende at de ikke lenger er like reelle. Tenk i tillegg grundig igjennom hvordan du tror du vil ha det om ett eller to år hvis du fortsatt velger å sitte i sofaen fremfor å bevege deg.

