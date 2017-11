Hva slags spisetype er du?

Vektklubb-ekspert og klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm. Foto: Frode Hansen / VG

Dysfunksjonell spiseatferd kan deles i tre; emosjonell, ukontrollert og restriktiv spiseatferd. Det kan være at du kjenner deg igjen i en eller flere av de ulike spiseatferdene beskrevet under. Det er heller ikke uvanlig å veksle mellom de ulike spiseatferdene.

I en artikkel publisert i Obesity facts fant de at omtrent 10-25% av pasienter som vurderes til, eller har gjennomført fedmeoperasjon har dysfunksjonell spiseatferd. Det å ha et usunt mønster over spisingen kan gjøre det vanskelig å holde vekten eller gå ned i vekt. Det betyr ikke at dette ikke er noe å gjøre med, men sammenliknet med all atferdsendring må det først skje en bevisstgjøring for så å finne ut hvilke tiltak som må til for å endre det vante mønsteret.

Gjennomfører ikke planen

Det kan være tydelig, for de som ønsker vektreduksjon, hva i kostholdet som er ugunstig. Det kan for eksempel være store porsjoner til middag, småspising utover kvelden eller store mengder sjokolade. Det er dette som er litt interessant, for mange vet hva de bør endre på, men gjør det likevel ikke.

Her er det mange som kjenner seg igjen. Nettopp det å ha en plan, men ikke gjennomføre den. Hvorfor velger vi å spise annerledes enn det som er bra for oss? Hvorfor tar vi de valgene som vi gjør?

1. Følelsesstyrt spiseatferd



Også kalt emosjonell spiseatferd, er der mat kan brukes for å regulere følelser. Inntak av mat kan være et verktøy for å flykte fra vanskelige følelser, som eksempelvis kan være følelser knyttet til ensomhet, angst og depresjon. Det kan være for eksempel å spise

sjokolade når du er sint og frustrert, lyst på noe godt etter en tung arbeidsdag eller lage en stor porsjon kaloririk middag når du føler deg ensom.

2. Ukontrollert spiseatferd

Også kalt impulsiv eller ytrestyrt spiseatferd. Denne spiseatferden kjennes igjen ved tap av kontroll over matinntaket når personen utsettes for fristelser som mat, søtsaker eller snacks. Eksempelvis kan det være at det blir vafler på jobb, selv om planen er å begrense inntaket av denne typen matvarer, fordi det er vanskelig å motstå fristelsen når du kjenner lukten fra kantina.

Eller det kan være at det er vanskelig å spise en passe mengde middag når det er noe som smaker ekstra godt som pølser eller pizza. Ytre stimuli påvirker dermed valgene og ødelegger for målet.

Les også: Unngå å spise for mye til middag

3. Restriktiv spiseatferd

Personer med restriktiv spiseatferd kontrollerer matinntaket for å redusere vekt eller kroppssammensetning. Det kan være for eksempel å takke nei til mat og drikke som blir tilbudt, begrense porsjonsstørrelsen eller unngå bestemte matvarer.

Ond sirkel

Hvis du søker balanse i matinntaket, så kan det være gjenkjennende i perioder å spise for restriktivt, for så å miste kontrollen på matinntaket igjen. Det å finne den gylne middelvei med hva man bør spise og mengde, krever trening og gjentatte ganger være nysgjerrig på hvorfor det i perioder går etter planen og at det i andre perioder er vanskeligere.

Bryt mønsteret

Det å ha et ugunstig spisemønster kan ødelegge for målet om å gå ned i vekt. Det kan være valg som gjøres i ulike situasjoner eller sinnsstemning som det da kan være utfordrende å bryte ut av. Det er ikke en fasit på hvordan få bukt med problemet eller problemene, men en endring må til for å bryte mønsteret.

De som ikke har kartlagt de konkrete risikosituasjonene kan oppleve lite kontroll og at inntak av mat er uoversiktlig. Mange vet hva som er risikosituasjonene, da blir utfordringen å finne ut hvilke verktøy og tiltak som må tas i verk for å komme videre.

Tips:

• Kartlegg hvilke risikosituasjoner du kan komme i som ofte resulterer i et økt mat- eller snacksinntak

• Finn mulige løsninger for hvordan unngå dette vante mønsteret

• Lag en realistisk plan

• Gjennomfør planen du legger

• Evaluer om planen var god

• Hvis planen du la ikke fungerte, tenk deg frem til mulig årsaker

• Prøv å finne andre tiltak som kan forsøkes

Kilde: Psychological Correlates to Dysfunctional Eating Patterns among Morbidly Obese Patients Accepted for Bariatric Surgery Hege Gade, Jan Harald Rosenvinge, Jøran Hjelmesæth, Oddgeir Friborg.

I Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

Sjekk når du kan nå din idealvekt!

Les også:

Så enkelt kan du spare hundrevis av kalorier

Ikke la deg lure av «vannvekta»

Sliter du med søvn? Vekta kan være problemet