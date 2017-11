Julekaffen inneholder 8 teskjeer sukker og like mange kalorier som et digert stykke bløtkake.

Som du kan se fra våre beregninger nedenfor, er julekaffe absolutt ikke noe du bør slurpe i deg hver dag om du passer på kaloriinntaket!

Smeltet mocca latte fra Espresso House troner på toppen som den mest kaloririke jule-kaffe latten med hele 552 kcal i en kopp. Det er like mye som et raust stykke bløtkake (175 gram) eller fem store bananer. At en kaffe mocca er mer kaloririk enn kaffe latte er i grunn ganske opplagt. Sjokolade, som også inneholder fett, er mer kaloririkt enn sirup som bare er flytende sukker. Det er sirup som brukes til å smakssette julevariantene av kaffe latte.

I den største koppen fra Starbucks vil alle jule-kaffe lattene inneholde 8 teskjeer sukker.

Kan spare kalorier

KOSEDRIKK: Dette må regnes som en dessert - ikke noe du kan unne deg hver dag, men en sjelden gang.

Det er selvsagt ikke noe i veien for å unne seg en julekaffe nå i førjulstiden, bare husk å ta med de flytende kaloriene i regnskapet. Det er nemlig lett å glemme, for drikke gir ikke like god metthetsfølelse som mat. Blir du for eksempel like mett av en stor gingerbread latte med kremtopp som om du spiser to grove brødskiver med smør, ost og skinke? Begge alternativer gir 430 kcal.

Dersom du ønsker å nyte en jule-kaffe latte vil du spare aller mest kalorier på å velge en liten kopp fremfor en stor. De små koppene gir i snitt 250 kcal, som et lite mellommåltid, mens de store koppene ligger på rundt 400-500 kcal – like mye som en lunsj eller liten middag.

Melkebaserte drikker



Kaffe latte-kalorier med ulike melketyper Stor kopp kaffe latte (4 dl):

H-melk: 220 kcal

Lettmelk: 150 kcal

Laktosefri melk: 130 kcal

Soyadrikk: 154 kcal. Liten kopp kaffe latte (2,3 dl):

H-melk:127 kcal

Lettmelk: 85 kcal

Laktosefri melk: 74 kcal

Soyadrikk: 87 kcal Kilde: Espresso House

Kaffe latte er en melkebasert kaffedrikk som består av én del kaffe og to deler melk. Starbucks bruker lettmelk som standard, mens Espresso House bruker H-melk. Om du ønsker kan du uten problem bytte til H-melk/lettmelk, soyadrikk, laktosefri melk til din kaffe, og på Espresso House kan du få også få havredrikk som base. Melketypen vil påvirke kaloriinnholdet, men også smaken.

For å spare kalorier på julelatten kan du droppe kremtoppen, som sparer deg for 50-100 kcal avhengig av koppstørrelsen du velger.

Søt fornøyelse



I vår beregning av næringssinnhold vil du se at vi har listet opp andel sukker i kaffene. Vi skiller ikke på tilsatt sukker og sukker som finnes naturlig i melk. Alle karbohydrater i melk er sukkerarter som finnes naturlig i produktet, altså melkesukker (laktose). Den søte smaken i julekaffen kommer ikke fra melken, men er tilsatt i form av sirup. En «pump», som er vanlig måleenhet for baristaene som lager julekaffelattene, tilsvarer 10 ml og inneholder 33 kcal. 8 av disse 10 grammene er ren sukker. Så vil du spare litt inn på kaloriene og søtheten kan du be om litt mindre sirup, både Starbucks og Espresso House tilpasser kaffen etter ditt ønske.

Næringsinnholdet i jule-kaffe latten:



Espresso House

Nisselatte

En kaffe latte med to pump (10 gram per pump) av kanelsirup, med kremtopping og kardemommedryss.

Espresso Houses koppstørrelser Liten kopp: 249 ml Stor kopp: 475 ml

Liten: 227 kcal, 9 gram fett, 18 gram karbohydrat - hvorav 18 gram sukkerarter, 7,5 gram protein.

Stor: 432 kcal, 18 gram fett, 34 gram karbohydrat - hvorav 34 gram sukkerarter, 14 gram protein.

Tiramisu latte

Kaffe latte med to pump tiramisusirup, kremtopping og kakaodryss.

Liten: 229 kcal, 9 gram fett, 18 gram karbohydrat - hvorav 18 gram sukkerarter, 7 gram protein.

Stor: 437 kcal, 18 gram fett, 34 gram karbohydrat - hvorav 34 gram sukkerarter, 14 gram protein.

Smeltet mocca latte

Kaffe mocca med smeltet mørk sjokolade.

Sjokoladen har høy kakaoprosent og lages av Espresso House selv. Finnes kun i stor størrelse da sjokoladepinnen ville vært for stor for en liten kopp.

Stor: 552 kcal, 28 gram fett, 40 gram karbohydrat - hvorav 38 gram sukkerarter, 16 gram protein.

Starbucks

Gingerbread latte

Kaffe latte med sirup med pepperkakesmak. Toppet med krem og muskatdryss.

Starbucks koppstørrelser Tall: 354 ml Grande: 473 ml Venti: 591 ml

Tall: 258 kcal, 10 gram fett, 32 gram karbohydrat - hvorav 29 gram sukkerarter, 10 gram protein.

Grande: 345 kcal, 14 gram fett, 42 gram karbohydrat - hvorav 39 gram sukkerarter, 13 gram prortein.

Venti: 431 kcal, 17 gram fett, 53 gram karbohydrat - hvorav 49 gram sukkerarter, 17 gram protein.

Toffee nut latte

Kaffe latte med sirup med toffee nut-smak. Toppet med krem og crunchy toffee dryss.

Tall: 264 kcal, 11 gram fett, 31 gram karbohydrat - hvorav 29 gram sukkerarter, 10 gram protein.

Grande: 348 kcal, 14 gram fett, 42 gram karbohydrat - hvorav 39 gram sukkerarter, 14 gram protein.

Venti: 416 kcal, 18 gram fett, 53 gram karbohydrat - hvorav 48 gram sukkerarter, 17 gram protein.

Fudge hot chocolate

En sjokoladedrikk toppet med krem og «gull»-belagt hvit sjokolade.

Teknisk sett ikke en kaffedrikk, men en kakao juleedition. Vi har likevel valgt å ta den med.

Tall: 257 kcal, 10 gram fett, 35 gram karbohydrat - hvorav 29 gram sukkerarter, 0 gram protein.

Grande: 317 kcal, 14 gram fett, 46 gram karbohydrat - hvorav 39 gram sukkerarter, 0,1 gram protein.

Venti: 396 kcal, 17 gram fett, 58 gram karbohydrat - hvorav 49 gram sukkerarter, 0,1 gram protein.

Slik har vi regnet ut kaloriinnhold:

På Espresso Houses hjemmesider kan du finne næringsinnhold til de fleste produkter kjeden selger i Norge, men kun per 100 gram vare, ikke per porsjon eller stykk. Vektklubb har derfor regnet ut dette ved bruk av våre egne verktøy for kaloriberegning. Julekaffen er såpass ny, så informasjonen var ikke tilgjengelig på nettsidene, men det fikk vi tilsendt på mail i løpet av en dag.

Starbucks Norge oppgir ikke næringsinnhold på mat- eller drikkevarer de selger. For å regne ut kaloriinnholdet i Starbucks-kaffen har vi tatt utgangspunkt i næringsinnholdet i de samme kaffetypene som lages og serveres i Storbritannia, laget med semi-skinned milk, som inneholder 1,7-1,8 % fett. Norsk lettmelk inneholder 1,2 % fett, så kaloriinnholdet vil avvike litt, men være omtrentlig slik vi har utregnet. Det vil i et hvert dataregnskap som dette finnes avvik fra vireligheten da mengden krem og sirup kan være bittelitt forskjellig avhengig av hvordan kaffen blir laget.

I Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

