Deilig sommermat som ikke er grillmat

Har du vært heldig i sommer med fint vær og fått tilbrakt mye tid ute, har du kanskje også fått din dose grillmat for i år. Ingenting er jo bedre enn når sommeren endelig kommer og vi kan invitere til grilling, men litt lettere og annerledes kost kan også være godt i sommervarmen.

Her er fem fristende oppskrifter du kan ha til middag uten å måtte grille, men fortsatt bevare den samme gode sommerfølelsen.

Invitert til sommerfest? Her er drinkene du bør styre unna.

Hvitvinsdampede blåskjell med hvitløk- og persillesmør



Hvitvinen kan byttes ut med eplesider eller øl om du ønsker litt forandring. I oppskriften brukes løk og hvitløk som freses i olivenolje, men du kan gjerne prøve deg frem med andre smaker. Foto og oppskrift: Lise Finckenhagen

Selv om nesten alt av sjømat har sesong på vinterstid, forbinder vi ofte skalldyr som blåskjell med sommeren. Blåskjell er ikke så komplisert som mange tror. Bare prøv ut denne oppskriften.

NB: For å gjøre oppskriften sunnere, har Vektklubb byttet ut smør med myk plantemargarin.

Dette trenger du:

Til 4 porsjoner, 664 kcal per porsjon

2 kg ferske blåskjell med skall

2 fedd hvitløk

3 stykk sjalottløk

3 ss olivenolje

2,5 dl tørr hvitvin

1 bunt persille

Tilbehør:

4 skiver grovbrød

Hvitløksmør:

100 gram myk plantemargarin

3 fedd hvitløk

0,5 dl persilleblader finahakket

Salt

Lyst på noe godt? Lag sunne og fristende desserter med sesongens bær.

Slik gjør du det:

1. Vask blåskjellene godt i rennende kaldt vann. Kast ødelagte skjell og skjell som ikke lukker seg hvis du «kakker» på dem. Finhakk og fres løk og hvitløk i olivenolje i en stor kjele. Tilsett blåskjell og hvitvin. Rør om og legg på lokk. Damp skjellene til de åpner seg, det tar bare noen få minutter. Rist gjerne litt på kjelen underveis. Kast eventuelle skjell som ikke åpner seg.

2. Løft skjellene over på et stort fat, eller fordel dem i boller, og hell den gode kraften over. Legg på litt hvitløksmør her og der (som smelter ned i skjellene og blander seg med den gode kraften). Dryss over en håndfull grovhakkede frisk urter og server. Nytes med godt brød til.

3. Hvitløkssmør: Bland sammen margarin, hvitløk og persille til du får en luftig masse. Smak til med en klype salt.

Lagre oppskriften til senere! (Kun VK-medlemmer)

Salat med spekeskinke og scampi



Spekeskinke og scampi er en deilig sommerkombinasjon. Oppskrift og foto: Matprat.no - opplysningskontoret for egg og kjøtt

Sunn frokost? Derfor bør du starte dagen med en smoothie.

Fyller du salaten med riktig tilbehør kan salaten bli en like fullverdig middag som alt annet. I tillegg er salat et sunt og lett alternativ i sommervarmen, særlig med spekeskinke og scampi som i denne salaten her.

Dette trenger du:

Til 2 porsjoner, 386 kcal per porsjon

100 gram spekeskinke

100 gram scampi

200 gram asparges

100 gram ruccolasalat

2 tomater

1 paprika

1/2 agurk

2 skiver grovbrød, som tilbehør

Marinade for scampi:

0,5 ts chilipepper

3 ss Chilisaus

1 ts Olivenolje

3 ss vann

Dressing:

1 ss olivenolje

1 ts balsamicoeddik

0,5 ts fransk sennep

0,5 ts pepper

0,5 ts sukker

Slik gjør du det:

1. Legg scampien i marinade av chilisaus, olivenolje, vann og finhakket chili ca. 1 time.

2. Stek scampien og asparges på middels varme.

3. Skjær agurk, paprika og spekeskinke i strimler. Skjær tomatene i båter.

4. Skyll ruccola i rennende vann, og bland sammen med resten av ingrediensene.

5. Lag dressing av olivenolje, balsamico, dijonsennep, sukker og pepper.

6. Hell dressingen over og vend den i salaten. Server med grovt brød ved siden av.

Wraps med kylling

TIPS: Lag litt ekstra, så har du til lunsj neste dag. Foto og oppskrift: Inger Ottestad

Er du ikke helt ferdig med grillsesongen enda? Grillmaten som får deg til å ville bli vegetarianer

Wraps til middag gjør det enkelt og godt ved å kunne fylle wrapen med det du måtte ønske. En favoritt for store og små.

Dette trenger du:

Til 4 porsjoner, 394 kcal per porsjon

4 stk tortilla, store

400 gram kyllingfilet

200 gram bønner

4 stk tomat

40 skiver agurk

120 gram issalat

Dressing:

8 ss yoghurt naturell

2 fedd hvitløk

8 blader basilikun

8 ss salsa

Slik gjør du det:

1. Kok opp vann med litt salt og pepper. Tilsett kyllingfileten og la den trekke i cirka ti minutter til den er kokt igjennom.

2. Mens kyllingen gjør seg ferdig, bland yoghurt med finhakket hvitløk.

3. Følg anvisning på pakken for tortillaen.

4. Del den ferdige kyllingfileten og legg mindre biter i den store tortillaen.

5. Tilsett dressing, fersk basilikum, salsa og grønnsakene du ønsker, og rull sammen tortillaen.

Lagre oppskriften til senere! (Kun VK-medlemmer)

Fiskesuppe à la Minestrone

Du kan fint bytte ut hvitvinen med for eksempel eplemost. Foto: Fabian Bjørnstjerna

Opptatt av å spise sunt? Spar kalorier med disse smarte byttene

Typisk for sommeren er fiskesuppe, men du trenger ikke dra så langt for å få skikkelig sommerfølelse. Denne fiskesuppen med en litt annerledes vri kan garantere sommerstemning.

Dette trenger du:

Til 4 porsjoner, 374 kcal per porsjon

400 gram torskefilet

80 gram fullkorn spaghetti

1 gulrot

1 løk

3 fedd hvitløk

1 ss olivenolje til steking

2 dl tørr hvitvin (kan sløyfes)

8 dl fiskebuljong

1 rød chili

12 cherrytomater

50 gram oliven

4 ss pesto

Salt og pepper

Slik gjør du det:

1. Kok spaghettien i biter etter anvisning på pakken.

2. Kutt gulrot i små terninger, finhakk løkeb og hvitløkeb. Surr i litt olivenolje i en stor kjele. Tilsett hvitvin og kok i fem minutter.

3. Tilsett fiskebuljongen og kok opp.

4. Tilsett finhakket chili etter ønske, og smak til med salt og pepper. Ha tomater og oliven i suppen.

5. Skjær torsken i serveringsstykker og stek den i olivenolje.

6. Hell vannet av spaghettien og fordel den i varme suppetalerkner. Hell over suppen og legg i torsken. Legg en skje pesto på toppen og server.

Orginaloppskrift: Godfisk.no

Lagre oppskriften til neste fiskemiddag! (Kun for VK-medlemmer)

Wok med svinefilet og mango

Oppskrift og foto er hentet med tillatelse fra Godt.no. Klikk deg inn for flere gode oppskrifter!

Med varierte og sunne ingredienser er dette en middagskombinasjon som er vanskelig å slå. Wok er en favoritt blant mange, og det finnes utallige måter å gjøre det på. Her har du en oppskrift som er rask å lage og som smaker deilig sommer.

Dette trenger du:

Til 4 porsjoner, 356 kcal per porsjon

1,5 ts fersk ingefær

0,5 rød chili

1 fedd hvitløk

225 gram indrefilet av svin

2,5 ss appelsinjuice

1 ss soyasaus, en med lite salt så så klart

1 ss olivenolje

1,5 rødløk

0,5 squash

1 rød paprika

0,5 mango

1 ss sitronmelisse

4 porsjoner fulkornsris

Slik gjør du det:

1. Skjær indrefilet i 1 cm tykke strimler.

2. Skjær chili i tynne strimler og finhakk hvitløk. Riv ingefæren og ha alt sammen over kjøttstrimlene sammen med 1 ss olje og soyasaus.

3. Dekk til og mariner i kjøleskap i minst 30 minutter. Rør om av og til. Ta vare på marinaden.

4. Skrell og fjern steinen i mangoen. Skjær i terninger.

5. Skjær rødløk i tynne ringer.

6. Skjær grønn squash og paprika i tynne strimler.

7. Varm woken og ha i resten av oljen. Wok kjøttet i 4 minutter under omrøring.

8. Ha i rødløk, squash og paprika og wok videre i 2 minutter under omrøring.

9. Vend inn mango og hakket sitronmelisse til slutt. Hell over marinade.

Lagre oppskriften til senere bruk! (Kun for VK-medlemmer)

Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

Sjekk når du kan nå din idealvekt!

Kalorikontroll overalt? Last ned Vektklubb-appen i App Store eller i Google Play

Les også:

Isen du kan spise hver dag!

Sommerens sunneste burgerfest

Hvor sunt er egentlig grønnsakspizza?

Kaken som knapt inneholder kalorier