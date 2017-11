Matspaneren: Eldorado ferske supper

Suppe er fint for deg som ønsker en lett og mager middag. Endelig er det mulig å finne suppevarianter som ikke er så salte at det svir i munn.

MATSPANER: Hver måned tester klinisk ernæringsfysiolog Eli Anne Myrvoll Blomkvist sunnhetsgraden av nye matvarer som markedsføres som et sunnere alternativ. Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Vi har vel alle noen dager der vi står i butikken uten å ha planlagt middagen og vil plukke med oss noe kjapt. Men så vil vi jo helst ha noe som er litt sunt også, og ikke bare frossenpizza og pølser. Kanskje kan Eldorado sine ferske supper være en god løsning på slike dager?

Innhold:

Eldorado sine ferske supper kommer i tre varianter. En blomkålsuppe og en grønnsakssuppe som kan varmes opp og spises som de er, og en fiskesuppebase som gjør seg best om du tilsetter litt fisk og/eller skalldyr. Suppene inneholder varierende mengder grønnsaker: 20 prosent i fiskesuppebasen, 35 prosent i grønnsakssuppen og 38 prosent i blomkålsuppen. Suppene, som kommer i poser á 1 liter, er ferdige og behøver bare varmes opp.

Fiskebasen er best når du tilsetter fisk og/eller skalldyr og mer grønnsaker. Matspaneren brukte gulrot, sellerirot og purreløk etter forslag på pakken.

Hurtig tips! Har du det travelt, som du kanskje gjerne har når du kjøper en ferdig suppebase, så kan du spare tid ved å velge frosne grønnsaksblandinger. Billig er det og!

Jeg har prøvd blomkålsuppen og fiskesuppebasen. Suppene passer bra som middag for to voksne og to barn. Siden vi er fem i familien valgte jeg å tilsette et par desiliter ekstra melk i suppene for å øke mengden. I fiskesuppebasen tilsatte jeg fisk etter forslag på pakningen. I tillegg tilsatte jeg ekstra grønnsaker (gulrot, sellerirot og purreløk) i fiskesuppen og ekstra blomkål i blomkålsuppen. Dette er ikke noe du må gjøre, poenget med disse suppene er jo nettopp at de er ferdige, men hvis du har lyst til å få en mer innholdsrik og mettende suppe så er det bra å ha litt ekstra grønnsaker i.

Hvordan smaker det:

Blomkålsuppen er fyldig, kremete og smaker godt av blomkål. Det er små og myke blomkålbiter i suppen så hvis du, som meg, liker at det er mye blomkål med tyggemotstand i blomkålsuppen, så må du tilsette ekstra selv. Suppen er passe salt, selv etter at jeg hadde i en ekstra melkeskvett.

Fiskesuppebasen er også fyldig og kremet og har en del grønnsaksbiter i seg. Disse grønnsaksbitene er selvsagt myke, det er vanskelig å bevare tyggemotstanden i ferdigprodukter. Smaken er ok, dette smaker som en hvilken som helst kremet fiskesuppe, hverken mer eller mindre, og det funker bra til travle hverdager det.

Fiskesuppen uten tilsetninger.

Fiskesuppe tilsatt fisk og grønnsaker.

Hvor sunt er det:

Supper er ofte relativt magre og kalorifattige, det gjelder også for disse suppene. Selv med litt godt brød eller et rundstykke til så vil du fortsatt ha en «lett» og vektklubbvennlig middag.

Mange ferdigmatprodusenter har gjort sitt for at saltinnholdet i ferdigmat er blitt redusert de siste årene. Endelig er det mulig å finne ferdige supper som ikke er så salte at det svir i munnen, noe jeg synes har vært en utfordring tidligere da jeg er vant til å bruke relativt små mengder salt i matlagingen. Disse suppene fra Eldorado har et relativt lavt saltinnhold, men det oppleves likevel salt nok.

Å spise suppe er en fin måte å få i seg mye grønnsaker på. Disse suppene inneholder en del grønnsaker, men likevel litt for lite til å kunne utgjøre noen særlig stor del av de anbefalte fem om dagen. For eksempel vil 2,5 dl av grønnsakssuppen gi cirka 88 gram grønnsaker som er litt mindre enn det som regnes som én grønnsaksporsjon (100 gram). Du kan selv øke grønnsaksinnholdet i suppene og få en sunnere og mer næringsrik suppe.

Pris: 40 kroner for en liter blomkålsuppe og 50 kroner for en liter grønnsakssuppe eller fiskesuppebase. Dette holder til en typisk familie bestående av 2 voksne og 2 barn. Er dere flere i familien er det mulig å tilsette et par desiliter ekstra melk og gjerne litt ekstra grønnsaker slik at det blir nok til alle.

Næringsinnhold per 100 gram (cirka 1 dl) suppe:

Slik finner du fiskesupper i butikker som fører merket Eldorado, som f.eks Kiwi og Meny. Fiskesuppebasen koster 50 kroner.

(uten ekstra tilsetninger)

Fersk fiskesuppebase: 36 kcal, 2,3 gram fett, 2,6 gram karbohydrat, 1,1 gram protein, 0,3 gram kostfiber og 0,7 gram salt.

Fersk blomkålsuppe: 59 kcal, 3,8 gram fett, 3,9 gram karbohydrat, 1,7 gram protein, 1,0 gram kostfiber og 0,6 gram salt.

Fersk grønnsakssuppe: 25 kcal, 0,2 gram fett, 4,6 gram karbohydrat, 0,7 gram protein, 1,1 gram kostfiber og 0,7 gram salt.

En porsjon blomkålsuppe á 2,5 dl vil gi 150 kcal. Et rundstykke vil gi 150-200 kcal i tillegg. Bruker du litt lettmargarin på rundstykket vil måltidet totalt likevel bli på mindre enn 400 kcal.

Sammenlignet med andre supper:

per 100 gram

Fjordland fiskesuppe med creme fraiche & urter: 78 kcal, 4,5 gram fett, 5 gram karbohydrat, 4 gram protein og 0,89 gram salt.

Mere suppe Blomkål, nepe og persillerot: 53 kcal, 3,3 gram fett, 3,3 gram karbohydrat, 1,4 gram protein og 0,5 gram salt.

Toro Kremet blomkålsuppe: 31 kcal, 0,7 gram fett, 4,7 gram karbohydrat, 1,4 gram protein og 0,8 gram salt.

Toro Grønnsakssuppe: 13 kcal, 0,1 gram fett, 2,3 gram karbohydrat, 0,5 gram protein og 0,8 gram salt.

