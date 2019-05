Matspaneren: Grandiosa pizzasnurrer

MATSPANER: Klinisk ernæringsfysiolog og matspaner for Vektklubb, Eli Anne Myrvoll Blomkvist. Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Det velkjente varemerket Grandiosa fra Stabburet har kommet med et nytt tilskudd til frysedisken, nemlig pizzasnurrer med 56 prosent grønnsaker. Pizzasnurrene skal kunne spises rett etter tining, og mange, kanskje særlig travle småbarnsforeldre, vil nok ønske flere lettvinte lunsj- og middagsalternativer velkomne, men snakker vi «ekte kjærlighet», som er Grandiosa sitt slagord?

Innhold:

Pizzasnurrene er vegetariske og inneholder 56 prosent grønnsaker. Hovedingrediensen er hvetemel, men deretter kommer altså grønnsakene som består av tomat, pastinakk og løk. Den neste ingrediensen er ost. Snurrene inneholder også noe margarin og tilsetninger som krydder, salt, sukker og urter. Pastinakken inngår i deigen.

Pizzasnurrene skal kunne spises rett etter tining, og skal dermed være klare til lunsj etter tre timer i matpakken. De kan også varmes opp i mikro eller i ovnen.

VEGETARISK: – Jeg synes også det er positivt at pizzasnurrene er vegetariske, da flere vegetariske alternativer kan gjøre det lettere for folk å redusere kjøttinntaket i takt med anbefalingene, sier matspaneren. Foto: Eli Anne Myrvoll Blomkvist

Hva smaker det?

Jeg valgte å teste pizzasnurrene på hele familien en dag alle tre jentene skulle avgårde på fotballtreninger nærmest før vi voksne var kommet hjem fra jobb. At dette var raskt og lettvint er det ingen tvil om, men ingen av oss ble vel helt betatte av disse snurrene.

Jentene påpekte at sausen var litt rar og smakte tomatpuré, og at snurrene manglet ost, men at deigen var ganske god. Alle var enige om at mors pizzasnurrer er mye bedre, men de tar dessverre mye lengre tid å lage…

Vi voksne var stort sett enige i barnas vurderinger, tomatsmaken var veldig konsentrert og vi kunne ikke finne noe ost. Deigen var ikke så verst, i alle fall ikke etter noen minutter i stekovnen.

Jeg hadde håpt at disse pizzasnurrene kunne falle bedre i smak hos barna, for det ville vært en kjærkommen variasjon til matpakken en gang i blant, for eksempel når jentene har turdager på skolen, men jeg må nok heller sette av en søndag og bake en ladning snurrer til fryseren selv.

TINES: Du finner pizzasnurrene i frysedisken i butikken. De kan spises rett etter tining, eller du kan varme de litt i mikro eller ovn. Foto: Eli Anne Myrvoll Blomkvist

Hvor sunt er det?

At over halvparten av pizzasnurrene består av grønnsaker er bra. Saltinnholdet er egentlig litt i overkant av hva ferdigmat bør inneholde, men det kommer jo litt an på hvor mange pizzasnurrer man spiser. Snurrene er små og lette, så en pizzasnurr gir bare rundt 100 kcal og 1,8 gram fett. Snurrene inneholder sukker, en pizzasnurr inneholder 3 gram sukkerarter som tilsvarer omtrent 1,5 sukkerbit. Litt unødvendig med såpass mye sukker, selv om tomatsaus gjerne krever en klype sukker for å runde av smaken. Vanlig pizza grandiosa inneholder under halvparten så mye sukkerarter som disse pizzasnurrene.

Alt i alt tenker jeg at disse pizzasnurrene er et sunnere valg enn mange typer frossenpizza. Jeg hadde imidlertid gjerne sett at de inneholdt en viss andel grovt mel også. Disse pizzasnurrene kan være et lettvint alternativ til travle dager, hvis de faller i smak. Smak er som kjent individuelt, så her må hver og en gjøre seg opp en egen mening.

Næringsinnhold



Pris: 42 kroner for en pose á 250 gram (5 små pizzasnurrer). Det er litt dyrt synes jeg. En vanlig pizza grandiosa veier over det dobbelte (575 gram) og koster gjerne omtrent det samme.

(per 100 gram og per enhet)

Energi: 219 kcal

Fett: 3,6 gram, hvorav 1,6 gram er mettet fett

Karbohydrat: 37 gram, hvorav 6 gram sukkerarter

Protein: 7,8 gram

Salt: 1,06 gram salt

En snurr veier 50 gram og gir cirka 110 kcal.

Sammenlignet med lignende varer

• Pizza grandiosa original: 217 kcal, 7,6 gram fett hvorav 4,2 gram er mettet fett, 26 gram karbohydrat hvorav 2,7 gram sukkerarter, 11 gram protein og 0,9 gram salt.

• Pizza Big One classic: 221 kcal, 7,4 gram fett hvorav 3,7 gram mettet fett, 26 gram karbohydrater hvorav 2,6 gram sukkerarter, 11 gram protein og 1,4 gram salt (NB! Høyt saltinnhold)

• Folkets Pizza grillet Oumph! (vegansk): 176 kcal, 6,1 gram fett hvorav 2,8 gram mettet fett, 23,4 gram karbohydrat hvorav 1,9 gram sukkerarter, 6,2 gram protein og 0,9 gram salt.

• «Rett i matpakka» grove pizzasnurrer (Rema 1000): 251 kcal, 6,3 gram fett hvorav 2 gram mettet fett, 37 gram karbohydrat hvorav 5,5 gram sukkerarter, 9,6 gram protein og 0,65 gram salt (lavest saltinnhold). En snurr er 60 gram og gir cirka 150 kcal.

• Dr.Oetker «Yes it’s pizza» med spinatbunn, brokkoli og sopp (vegetar): 208 kcal, 8,3 gram fett hvorav 3,2 gram mettet fett, 22 gram karbohydrat hvorav 3 gram sukkerarter, 9,6 gram protein og 0,96 gram salt.

Følg @matspaneren på instagram

Dersom du har tips til matvarer matspaneren kan sette under lupen så send gjerne mail til redaksjonen eller tag #matspaneren på instagram.

Andre matvarer vi har testet:

Matspaner: W.K. Kellogg no added Sugar crunchy müsli coconut & cashew

Matspaner: Hennig Olsen NYT

Matspaner: Gresk yoghurt fra Synnøve Finden

Matspaner: Toro Søtpotetlasagne

Matspaner: Rislunsj UTEN

Matspaner: Knorr Veggie Snack