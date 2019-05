Matspaneren: ZERoh saftispinner uten kalorier

Det er mange som ønsker å redusere sukker- og kaloriinntaket og fremdeles kjøle seg ned med en is i sommervarmen. Så selv om smak og konsistens ikke begeistret matspaneren, tror ernæringsfysiologen at det er et marked for kaloriredusert is.

MATSPANER: Klinisk ernæringsfysiolog og matspaner for Vektklubb, Eli Anne Myrvoll Blomkvist. Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Hennig-Olsen lanserte det som, i følge deres undersøkelser, skal være verdens første is uten kalorier. Om den blir en suksess gjenstår å se, men salget så langt skal visst ha vært veldig bra.

Isen er laget av den sukkerfrie saften ZERoh i samarbeid med Lerum. Den inneholder vann, søtstoffene erytritol, sukralose og aspartam, surhetsregulerende middel, stabilisatorer, fargestoff og aroma. I tillegg er det litt ekstrakt fra hvit te i den ene typen. Isen inneholder 3 gram karbohydrater per 100 gram vare, som kommer fra sukkeralkoholen erytritol.

Hva smaker det?

Pris: 60 kroner for en multipack med 10 stk.

Har du forsøkt å fryse sukkerfri saft? Ja, da vet du hva det smaker. Dette smaker nettopp som fryst sukkerfri saft med bringebær eller sitron. Ikke så veldig spennende, med andre ord, men det kan kanskje være spennende å spise saften i stedet for å drikke den hvis det er veldig varmt ute og man har lyst på en kalorifri forfriskning. For det er nettopp aspektet med at isen er kalorifri som er den største nyheten her, smaken er slett ikke revolusjonerende.

SMAKER SAFT: Isen kommer i to varianter: Lemon & Guava og Rasberry & White tea. Foto: Eli Anne Myrvoll Blomkvist

Hennig-Olsen sier de har gått flere runder for å få til en perfekt tyggbar konsistens, for fryst sukkerfri saft blir like hard som isbiter av vann. Jeg er ikke så sikker på om de har lykkes helt med dette. Isen er steinhard. Etter en del minutter på kjøkkenbordet blir den litt mer tyggbar, men den får aldri den litt «seigmyke» konsistensen som sukkerholdig saftis gjerne får.

Hvor sunt er det?

MULTIPACK: Isen fåes kjøpt i multipack og separat i isdisken. Kjøper du multipack koster isen 99,83 kroner per liter (kr/l). For en singel is betaler du 20 kr, det vil si svimlende 333,33 kr/l! Foto: Eli Anne Myrvoll Blomkvist

Isen har null kalorier så dette er like «sunt» som å drikke sukkerfri saft eller brus. Jeg skriver «sunt» i hermetegn, fordi jeg synes begrepet «sunt» bør handle om mat som gir kroppen mange nyttige næringsstoffer, og det får du jo ikke gjennom denne isen. Men den er helt kalorifri, og at det er et marked for denne isen, det tror jeg nok det er. Særlig blant vektklubbmedlemmer og andre som ønsker å redusere kaloriinntaket, men som likevel gjerne vil kjøle seg ned med en is i varmen.

Selv om jeg ikke nødvendigvis er overbegeistret over smak og konsistens i denne isnyheten, så synes jeg det er flott at både Hennig-Olsen, Diplom-is og andre iskremprodusenter lytter til forbrukere som ønsker is med mindre sukker og færre kalorier. Ja takk til et mangfold i isdisken, så kan både de som slanker seg, de som har en matallergi, de som er veganere og andre med ulike behov også finne noe passende i frysedisken.

Næringsinnhold per 100 gram:

Energi: 2 kcal,

Karbohydrat: 3,17 gram, hvorav 3 gram fra sukkeralkoholer

Fett: 0 gram

Protein: 0 gram

En ispinne á 60 ml gir 1 kcal. Et kaloriinnhold under 4 kcal/100 gram regnes som kalorifritt.

Sammenlignet med lignende ispinner:

OBS! Merk at flesteparten av ispinnene er fra multipack, hvor størrelsen er mindre enn de som selges separat i isdisken.

• Fruitero mango & berries fra multipack (Diplom-is): 98 kcal, 23 gram karbohydrat, <0,5 gram fett og <0,5 gram protein. En ispinne á 60 ml gir cirka 55 kcal.

• Friskis fra multipack (Hennig-Olsen): 116 kcal, 22,5 gram karbohydrat, 2,7 gram fett, 0,3 gram protein. En ispinne á 60 ml gir cirka 70 kcal.

• Lollipop ispinne fra multipack (Diplom-is): 120 kcal, 22 gram karbohydrat, 2,1 gram fett, <0,5 gram protein. En ispinne á 63 ml gir cirka 75 kcal.

• Dugg sorbet eple og appelsin (Hennig-Olsen): 108 kcal, 25,7 gram karbohydrat, 0,4 gram fett, 0,3 gram protein. En ispinne á 85 ml gir cirka 90 kcal.

