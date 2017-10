Slik svarer de på «smågodtkrigen»

Jobber du med å legge om til en sunnere livsstil eller å gå ned i vekt, er det ikke akkurat lett å gå i butikken om dagen. «Smågodtkrigen» raser i det ganske land, og man skal være sterk i viljen for å motstå de søte fristelsene.

Kaloriinnhold per 100 gram: Smågodt, blandet: ca 400-500 kcal Agurk: 12 kcal Tomat: 15 kcal Chili: 23 kcal Paprika: 28 kcal Sukkererter: 40 kcal

Butikksjef Magne Severinsen i Coop Mega i Vågsbygd har våget å tenke i sunnere baner. I forrige uke bestemte han seg for å lage en plukk og miks-snackbar av grønnsaker. Mottakelsen hos kundene har vært overveldene.

– Jeg er kjempeoverrasket over hvor mye det har solgt, til og med de sterkeste chiliene, habanero, gikk vi tom for, forteller han over telefonen til Vektklubb.

I plukk og miksbaren finner du ti forskjellige typer tomater, flere ulike typer paprika, sukkererter, agurker og mange typer chili. Det er tydelig at dette tiltaket er populært.

– Salget av frukt og grønt har økt voldsomt, så nå skal vi investere i ordentlig utstyr, forteller Severinsen.

Mer av det sunne

ENKLERE Å VELGE SUNT: Når presentasjonen er så lekker er det lett å velge sunt. Det er også en fordel at grønnsakene kan spises slik de er, uten å måtte skrelle, kutte eller renske. Foto: Magne Severinsen

Grønnsaker er fulle av sunne næringsstoffer, vitaminer, mineraler, antioksidanter og kostfiber som kroppen vår nyter godt av, og de fleste grønnsaker er svært kalorifattige.

Vektklubb delte et bilde av snackbaren på instagram og responsen har vært utelukkende positiv:

«Sånne må det gjerne dukke opp flere av!», «Kan ikke bare ALLE butikker gjøre det samme», «Hadde enda flere butikker hengt seg på dette i stedet for godteri», «Så lekkert», kommenteres det under bildet.

– Fantastisk! Det er nettopp tilgjengelighet som kan øke vårt inntak av frukt og grønt, sier klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm.

Hun hyller Coop Mega i Vågsbygd for å gjøre det lettere og mer fristende for oss forbrukere å kjøpe mer grønnsaker. Vektklubb vet også at det er flere matbutikker som har lignende snackdisker med grønnsaker, blant annet Coop Obs Mariero i Stavanger.

Selv om det kanskje ikke er så populært å gi chili til de utkledde Halloweenbarna, så kan det lurt å huske på hvor mange kalorier det er i blandet smågodt, før du selv dykker ned i smågodtskålen:

SMALL: Har du et forhold til hva «100 gram smågodt» er? Det er godteri nok til å så vidt dekke bunnen i posen, og det gir cirka 417 kcal. Foto: Eskil Wie Furunes / VG

MEDIUM: Denne posen veier 300 gram, som ofte er den størrelsen flest folk kjøper, ifølge kioskansatte på Colosseum kino. Den gir ca 1253 kcal.Foto: Eskil Wie Furunes / VG

«LARGE»: Alarm! Denne store posen veier 700 gram og gir utrolige 2919 kcal. Fremdeles er det mer plass i posen. Plastposene er dessuten mye mindre enn papirposene som kan romme 3 kilo godteri. Foto: Eskil Wie Furunes / VG

Les også:

Gode tips til snikmosjon

5 sunne og enkle hverdagsmiddager

Spis sunt for hjernens del

Med høstens råvarer som hovedbase