Slik unngår du kalorismell fra sommeralkoholen

Joda, du kan nyte utepils og paraplydrinker i sola uten at det går utover vekten. Her er rådene du bør følge for å unngå kalorismell i sommer.

Vektklubbs ernærings - og treningekseprt Silje Bjørnstad. Foto: Tiril Guttorm

Vår og sommer betyr ofte sene kvelder hvor mange gjerne koser seg med noe godt i glasset. Alkohol bidrar med energi og kalorier, men det er dessverre lite næringsstoffer å hente. Derfor er det ikke uvanlig å bruke begrepet «tomme kalorier» når vi snakker om alkoholholdig drikke. Likevel er det ikke slik at du alltid må takke nei til sommerøl og vin for å holde vekten! Det finnes heldigvis mange smarte triks for å få en litt mer kalorivennlig sommer, uten at du trenger å droppe alt av festligheter som kan føre til noe høyere promille.

Kan fort bli «mye ekstra»

På grunn av sola og høyere temperaturer kan sommerværet i seg selv gjøre oss ekstra tørste, uavhengig om man er i feriemodus eller ei. Derfor er det lurt å alltid ha vann tilgjengelig. Unngå å bruke alkohol som tørstedrikk og få i deg noen glass med vann jevnlig sammen med drinkene. Ofte er alkohol noe som kommer i tillegg til alt annet du spiser og drikker.

Ekspertens tips: Slik unngår du kalorismell i utepilssesongen.

Det kan fort bety mange ekstrakalorier i løpet av sommermånedene. I tillegg gir alkohol en heller dårlig metthetsfølelse, og mange opplever også at de får mer lyst på typisk salt- og fettrik mat. Det blir gjerne noen never ekstra med chips og nøtter, kanskje litt nattmat og dagen derpå er det junk food som gjelder.

Kaloriinnhold i alkohol: 1 glass tørr hvitvin = ca 101 kcal 1 glass søt hvitvin = ca 149 kcal 1 glass rødvin = ca 108 kcal 1 glass rosevin = ca 104 kcal 1 glass musserende vin = ca 111 kcal 0,5 l øl 4,5% = ca 200 kcal 0,33 l flaskelk 4,5 % = ca 160 kcal 0,5 l fruktcider 4,5% = ca 235 kcal

Positivt med bevegelse!

Det er heller ikke uvanlig å føle seg ekstra slapp og sliten etter en sen natt. Mange ekstrakalorier og lite fysisk aktivitet er ikke akkurat et optimalt utgangspunkt når man vil ned i vekt. Sørg derfor for å ha en god måltidsrytme også i sommermånedene. Spis deg passe mett på næringsrik mat før du begynner på alkoholen, slik at du ikke bruker drinkene som påfyll for å stagge sulten.

Hvis du er på fest eller ute på byen så bruk gjerne dansegulvet til å bevege på kroppen. Da forbrenner du garantert en hel del flere kalorier enn om du bare sitter på en stol hele kvelden.Vit også at mange føler seg mye bedre om de tar seg en tur ut i frisk luft dagen derpå, selv om formen ikke er på topp. Husk at all fysisk aktivitet er tross alt bedre enn ingenting!

Reduser alkohol-kaloriene

Kaloriinnholdet i drinker, vin og øl kan variere. Dette avhenger av både alkoholprosent og sukkerinnhold. Derfor er det lurt å være bevisst på hva slags type alkohol og drinker du velger. Ikke minst vil mengden ha stor betydning! Jo mer alkohol du drikker, desto flere kalorier får du i deg – ikke akkurat så overraskende. Velger du for eksempel ølflasker som rommer 0,33 liter fremfor halvlitere sparer du 70-80 kalorier per enhet. Lite-varianter er også smart for å spare på kaloriene. En halvliter lite-øl bidrar med cirka 160 kalorier, mens en vanlig halvliter pils ligger på rundt 205 kalorier.

Drinkene fra verst til best: Long Island Icetea = ca 780 kcal

Piña Colada = ca 525-644 kcal White Russian = ca 425 kcal Cosmopolitan = ca 180 kcal Margarita = ca 165 kcal Mojito = ca 158 kcal Cuba Libre = ca 145 kcal Gin Tonic = ca 120 kcal

Det samme gjelder hvis du er glad i cider. Velger du lite-cider kan du faktisk spare 70-100 kalorier per boks på 0,5 liter, avhengig av hvilke merker man sammenligner. Er du ute og spiser med kjæresten eller en venn, kan det være smart å bestille ett glass vin hver i stedet for at dere deler en hel vinflaske. Ett vinglass i standard størrelse bidrar med rundt 100 kcal, mens en hel vinflaske inneholder 550-650 kcal avhengig av alkoholprosent. Når det gjelder drinker så reduser bruken av siruper og sukkerholdig drikke.

Det er smartere å velge lightbrus og club soda som blandevann, og vær raus med isbiter eller knust is. Oppskjært frukt og bær fungerer perfekt som både smakstilsetting og drink-pynt. Husk at nøkkelen til en varig livsstilsendring og vektreduksjon handler om balanse. Klarer du å kontrollere inntaket av alkohol og kalorier, så er det større sjanse for at du unngår en skikkelig ubehagelig overraskelse når du sjekker vekta etter sommerferien!

5 kalorifattige drinker du kan lage selv

Gin & Tonic light, 95 kalorier

4 cl gin

12 cl tonic light

1 sitronbåt/agurkskive

Isbiter

Lag drinker med lavt kaloriinnhold ved å bruke sukkerfri brus. Tilsett bær, frukt eller urter for ekstra smak. Foto: Sara Johannessen / VG

Skinny bitch, 80 kcal

4 cl vodka

10 cl club soda

1 sitronbåt

Isbiter

Agurkdrink, 95 kcal

4 cl vodka

4 mynteblader

1 basilikumblad

1 limebåt

5 skiver agurk

12 cl tonic

Isbiter

Sitrondrink, 108 kcal

4 cl vodka

8 cl limonade

Saften av halv sitron

Cuba Libre light, 85 kcal

4 cl rom

12 cl Cola Light

Saft fra en limebåt

Knust is

