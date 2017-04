Ta en opprydning i kjøleskapet

Tilgjengelighet er en nøkkelfaktor for å spise sunt. Det er derfor av stor betydning hva du velger å fylle kjøleskapet med.

Vi tar mange ernæringsrelaterte valg gjennom en dag, noe som kan være slitsom. Gjør matvalgene enkle ved å planlegge innkjøpene og kun ha sunne og anvendelige matvarer tilgjengelig – til enhver tid.

En opprydning i kjøleskapet er en god start for ny og bedre matplanlegging. Og det skal ikke så mye til for å komme i gang:

1. Fjern mat som er for gammel og som du uansett ikke kommer til å spise.

2. Vask kjøleskapet, slik at hyllene blir rene og grønnsaksskuffen ser appetittlig ut.

3. Sorter matvarene, slik at du får god oversikt over det utvalget du har.

Fyll opp med basisvarer

Basismatvarer er matvarer som du kan bruke til ulike formål:

Egg inneholder de fleste næringsstoffene kroppen trenger og er en matvare som med ulik tilberedning kan varieres i det uendelige. Lag for eksempel en omelett til lunsj eller ha i kokt egg i suppa til middag.

Kylling og fisk er gode proteinkilder og kan brukes i mange ulike middager fra indiske retter til fiskegrateng med gulrøtter.

Ha gjerne flere ulike fiskepåleggsalternativer som røkt laks, makrell i tomat og sild tilgjengelig og bruk det flere ganger i uka.

Ha gjerne også annet pålegg som magert kjøttpålegg, hummus og peanøttsmør. Meieriprodukter er næringstette og anvendelige og kan brukes i grove pannekaker, havregrøt og smoothie.

LETT MIDDAG: Har du egg og noen gode grønnsaker i kjøleskapet er det lett å smelle sammen en god og sunn middag. Foto: Krister Sørbø/VG.

La deg friste av grønnsaker, frukt og bær

Det er ikke noe tvil om hvilken matvaregruppe som bør være størst og mest fristende i kjøleskapet, nemlig grønnsaker, frukt og bær. Bruk god tid i grønnsaksavdelingen i butikken, slik at du har med deg nok grønnsaker for dagene fremover.

Husk at du kan ha grønnsaker til pynt på brødskiva og knekkebrødet som for eksempel tomater, paprika og agurk. Legger du et tykt lag grønnsaker på pålegget, så vil denne måten å spise grønnsaker på, utgjøre betydelig del av det anbefalte inntaket i løpet av en dag.

Sørg for å kjøpe grønnsaker som kan friste mellom måltidene eller samtidig som du står og lager middag. Dette kan for eksempel være gulrøtter, cherrytomater, sukkererter og kålrot.

Mango, vannmelon, druer eller blåbær kan være fine fristelser etter middagen eller som kveldskos.

Planlegg gjerne noen måltider i uka som hovedsakelig baserer seg på grønnsaker som for eksempel en grønnsakssuppe. Varier med puréer, ovnsbakte, dampede og kokte grønnsaker til middagen.

Hev smaken på maten med sunne matvarer

Sitron, chili, hvitløk, ingefær og urter kan heve smaken på enhver middagsrett og samtidig hjelpe deg å redusere mengden salt og fett. Saften fra en sitron på fisken under steking gjør underverker.

SMAKFULLT: Du kan lett heve smaken på mange middagsretter med litt chili og hvitløk - og lime og friske urter. Foto: Magnar Kirknes.

Dropp søtsakene

Hvis du er av dem som stadig fristes til å spise en sjokoladebit, så bør du ikke ha sjokolade synlig i kjøleskapet slik at du kommer på muligheten for å spise sjokolade hver gang du åpner kjøleskapsdøra. Slik er det også med andre søte fristelser som står tilgjengelig - få det ut av syne.

Andre matvarer som kun bør brukes ved spesielle anledninger er fete meieriprodukter som meierismør, rømme og fløte.

Tips:

-Ha «nødproviant» i fryseren: Det er kjekt å ha noe å ty til de fagene du ikke har rukket å gå i butikken. Har du for eksempel laks og en ferdigpose med frosne grønnsaker, kan du alltid lage en god og næringsrik middag.

-Andre basisvarer: Det er greit med noen basismatvarer utenfor kjøleskapet også - du bør sørge for å ha grovt brød/knekkebrød, havregryn, ris, erter, bønner, linser, hermetiske tomater, nøtter og olje.

-Ikke kast mat: Det er en fare for at grønnsakene kan bli «slappe» før du rekker å spise dem. Disse kan du fint bruke i puréer. Når grønnsakene kokes og moses til puré, spiller det ingen rolle om de er litt «overmodne».

Visste du at…

I Norge inntar vi mindre frukt, grønnsaker og bær enn det som anbefales. Anbefalingen er minimum 500 gram frukt, grønnsaker og bær per dag. Undersøkelser viser at når tilgjengeligheten av frukt og grønnsaker øker, øker også inntaket.

Prøv dette…

Ha ulike fristende frukt og grønnsaker tilgjengelig i kjøleskapet, på benken og på bordet til enhver tid. Gjør også klar en matboks eller pose med oppskåret grønnsaker som du kan ha med på skole eller jobb for å spise utover dagen. Enkle og gode grønnsaker som du kan ha med i veska eller sekken er gulrøtter, sukkererter og kålrot. Kjøp, skrell, kutt opp, sett frem og spis, så øker du inntaket av disse helsefremmende matvarene.

