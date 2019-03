Så enkelt kan du spare hundrevis av kalorier

Det skal ikke mye til for at en vanlig frokost blir en stor kaloribombe. Klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm viser oss hvordan to like retter kan være helt ulike i kaloriinnhold.

EKSPERT: Klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm gjør oss oppmerksom på hvor store kaloriforskjeller det kan være i like retter. Foto: Jørgen Braastad/VG.

Grov brødskive med makrell i tomat og et glass melk må da være sunt, tenker du. Og majonesen topper jo det hele og gjør frokosten et hakk bedre. Men visste du at små fettkilder som et tynt lag smør eller majones gjør et stort utslag på kaloriinnholdet i retten din?

– Det er ikke usunt med fett, og man skal ikke være så redd for det. Men vil man gå ned i vekt, så bør man likevel unngå for store mengder fett i kostholdet. Da kan det være greit å kutte ut olje og smør i maten, og heller velge magrere produkter, forteller klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm.

Hun påpeker at man kan spise en større porsjon om man reduserer fettmengden. Fordi fett er det mest energirike næringsstoffet.

Energirike: Sunne kaloribomber

Kutt ned på smør og olje

Sammen med Vektklubb har hun regnet ut hvor store kaloriforskjeller det faktisk kan være i to tilsynelatende like retter. Fører du opp at du spiste grønnsakswok til middag i kaloridagboken din, kan denne svinge enormt i kaloriinnhold.

– Når man ønsker å gå ned i vekt er det viktig å være nøyaktig med veiingen av alt du spiser. Tilsetter du en klunk med olje i middagen, så kan dette inneholde flere kalorier enn alle grønnsakene i retten til sammen, forteller Ramm.

Grønnsaker inneholder få kalorier, så her er det bare å pøse på, men fete råvarer derimot, bør man være litt mer forsiktig med.

– Hva bør en smør-elsker smøre på brødskiven si, da?

– Det finnes magrere produkter som lettvarianter av smør for eksempel. Også kan man prøve å smøre et så tynt lag som mulig på skiven under et magert pålegg. Det skal ikke være nødvendig å smøre et tykt lag med smør under for eksempel leverpostei, peanøttsmør eller makrell i tomat, forklarer hun.

100 gram snacks: Så mye må du trene for å forbrenne det

Og at det utgjør store forskjeller er det liten tvil om. Vi testet fem ulike, vanlige retter og drikker. Her er resultatet:

Brødskiver med makrell i tomat og et glass melk

Differanse: 190 kalorier

Det skiller 190 kalorier mellom de tilsynelatende like frokostene. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

Brødskive 1

2 dl lettmelk: 86 kcal

1 grov brødskive: 104 kcal

10 g Bremykt: 74 kcal

10 g majones: 73 kcal

50 g makrell i tomat: 127 kcal

Sum: 464 kcal (+ 3 kcal i agurken)

Brødskive 2

2 dl skummet melk: 66 kcal

1 grov brødskive: 104 kcal

40 g makrell i tomat: 101 kcal

Agurkskiver: 3 kcal

Sum: 274 kcal

Smoothie med banan, kokosmelk og jordbær

Differanse: 170 kcal

Det skiller 170 kalorier mellom de to smoothiene. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

Smoothie 1

1,5 dl eplejuice: 63 kcal

25 g avokado: 49 kcal

10 g valnøtter: 67 kcal

0,5 dl kokosmelk: 100 kcal

50 g banan: 41 kcal

25 g jordbær: 8 kcal

Sum: 328 kcal

Smoothie 2

1,5 dl eplejuice: 63 kcal

25 g spinat: 3 kcal

0,5 dl lettere kokosmelk: 34 kcal

50 g jordbær: 17 kcal

50 g banan: 41 kcal

Sum: 158 kcal

Wok med grønnsaker og kjøtt

Differanse: 259 kcal

Det skiller 259 kalorier mellom de to middagene. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

Wok 1

100 g brokkoli: 28 kcal

50 g løk: 16 kcal

50 g paprika: 13 kcal

50 g gulrot: 18 kcal

150 g entercote: 300 kcal

2 ss rapsolje: 178 kcal

Sum: 553 kcal

Wok 2

100 g brokkoli: 28 kcal

50 g løk: 16 kcal

50 g paprika: 13 kcal

50 g gulrot: 18 kcal

150 g svinekjøtt: 174 kcal

1 ts rapsolje: 45 kcal

Sum: 294 kcal

Kakao

Differanse: 405 kcal

Det skiller svimlende 405 kalorier mellom de to koppene med kakao. Og da droppet vi pisket krem. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

Kakao 1

3 dl helmelk: 201 kcal

1 ss sukker: 104 kcal

50 g kokesjokolade: 256 kcal

Sum: 561 kcal

Kakao 2

3 dl lettmelk: 129 kcal

2 ss Sukrin: 0 kcal

1 ss kakaopulver: 27 kcal

Sum: 156 kcal

Brødskive med peanøttsmør

Differanse: 229 kcal

Er du glad i peanøttsmør på brødskiven? Prøv å smør et tynnere lag neste gang! Det smaker like godt, men du sparer en haug med kalorier. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

Brødskive 1

1 grov brødskive: 104 kcal

40 g peanøttsmør: 248 kcal

10 g Bremykt: 74 kcal

Sum: 426 kcal

Brødskive 2

1 grov brødskive: 104 kcal

15 g peanøttsmør: 93 kcal

Sum: 197 kcal

I Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

Sjekk når du kan nå din idealvekt!

Les også:

Grønnsaksmos på 1-2-3

Slik kan du spise billig og sunt (saken er åpen for medlemmer)

Så mye snacks får du for 200 kcal

Yoga for nybegynnere