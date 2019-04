Slik motiverer du deg til å trene på fridager

Et av triksene er å legge det opp slik at du slipper å tenke på når eller om du i det hele tatt skal trene.

Det å finne tid til trening i en hektisk hverdag kan være utfordrende. Derfor kan det være lurt å planlegge og bestemme seg på forhånd hvilke dager du skal bevege deg. For noen kan det være lurt å legge treningen til dager hvor man kanskje ikke har annet på planen, mens for andre er det lettest å få det gjort før eller etter jobb.

– Det finnes ikke forskning på det optimale tidspunktet å trene, så det viktigste er kanskje å bestemme seg for å få det gjort, forklarer Ingeborg Øveraasen, som er personlig trener ved Norges idrettsmedisinske institutt (NIMI) og har master i idrettspsykologi.

– Jeg tenker at om man har dager uten andre planer så er det jo supert å dra og trene. Om du står opp og drar rett og trener på en fridag så har du mye tid igjen til å bare kose deg, uten at du har trening hengende over deg, mener hun.

Ut på tur: Styrkeøkt du kan gjøre i naturen

– Kan bli mer behagelig

Argumentene for å trene i helgen eller på dager man har fri kan være at man har sovet lenger, har tid til å spise en god frokost og ikke trenger å stresse seg gjennom økten.

– Utenom at det kan bidra til at treningen blir mer behagelig, tror jeg ikke det er noen helsefordeler med å trene i helgen sammenlignet med ukedagene, forklarer hun.

Om du har bestemt deg for at du skal trene tre dager i uken, og legger en av øktene til helgen, så betyr det at en kveld i hverdagen er ledig til å gjøre noe annet, sier Øveraasen.

– Men endorfinene og overskuddet man får av trening kan gi like mye glede på en tirsdag, som en lørdag, legger hun til.

MINDRE FOLK: Ofte er det færre folk som trener på senter i helgene. Foto: Simen Øyen.

Laila Arnesdatter Hopstock, forsker ved UiT Norges arktiske universitet og en av forskerne bak Tromsøundersøkelsen, forklarer at det viktigste er å få trening inn som en del av rutinene.

– Da er det vanskeligere å droppe det, forklarer hun.

Spenst: Slik kan du trene deg til din første boxjump

– Ikke så viktig når man trener



Hopstock understreker at det varierer fra person til person og er avhengig av livssituasjon.

– For noen så betyr det at man får treningen unnagjort ved å sykle til jobben, for andre er ikke det mulig og man må tenke annerledes og planlegge treningen på andre tidspunkt, utdyper hun.

– Når man trener er ikke så viktig, men den faste rutinen er holdepunktet, legger hun til.

Hun trekker frem transporttrening, også med familien, som en mulighet til å få inn ekstra mosjon.

– Ta med en sekk og gå på butikken fremfor å kjøre, eller kanskje har du mulighet til å sykle til en avtale sammen med familien? Ta det som en tur og brukt tiden det tar, tipser hun.

Varier treningen: Tre intervaller for alle

Øveraasen forteller at å lage avtaler med venner også kan gjøre det vanskeligere å droppe treningen.

– Lag en avtale med en venn om å jogge en tur eller gå på treningssenter sammen, tipser hun.

Om du ønsker en aktiv helg for hele familien er det et alternativ å ta i bruk friluftsområdene i nærheten.

– Kombiner gjerne turen med lunsj i det fri.

