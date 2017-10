Gode tips til snikmosjon

Det er flere som opplever at tidsklemma skviser ut planen om å trene, spesielt hvis du er småbarnsforelder eller er inne i en hektisk periode.

Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn hver dag. All bevegelse er positiv, og spesielt hverdagsaktivitet. Vi vet jo alle hvor bra fysisk aktivitet er, men det er ikke alle dager vi rekker å hoppe inn i treningstøyet. Ingen grunn til å deppe over det, for det er faktisk ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse.

Stillesitting verst



SITT MINDRE: Å reise seg opp øker hvileforbrenningen din dobbelt så mye som når du sitter. Foto: Pixabay

I følge Helsedirektoratet bruker voksne i snitt 60 prosent av sin våkne tid i ro. Det er de lange periodene på baken vi bør bryte opp, for eksempel alle timene foran pc-skjermen dersom du har kontorjobb, annen «skjermtid» som TV-titting, nettbrett, videospill, pc- og mobilbruk, lesing eller motorisert transport.

Beveg deg: Yoga på 1-2-3

Selv om du trener og holder deg i aktivitet en halvtime av dagen bør du likevel minimere den stillesittende tiden. En halvtime trening er kun 3 % av døgnets våkne timer (16 timer). Det gir stor helsegevinst å bryte opp stillesittingen, og det er kanskje et av de letteste tiltakene du kan gjøre for helsen din. Noe så enkelt som å reise seg opp og hente en kopp kaffe, strekke på kroppen og legge inn korte pauser fra skjermtiden er sunt. Forsøk å reise deg opp minst en gang i timen.

Treningsekspert Silje Thorstensen har selv kjent på tidsklemma. Som gruppetreningsansvarlig og personlig trener ved Myrens Sportssenter i Oslo, den ene halvparten i den populære «Treningspodden», og tvillingmamma opplever hun ofte at døgnet har for få timer. Her har hun funnet flere smarte måter for å sitte mindre og skvise inn aktivitet i ellers travel hverdag som hun deler med Vektklubb.

Siljes beste tips til å snike inn mosjon:



• Ta all telefonprat gående.

• Gå til kollegaen din i steden for å svare på mail.

DYP SQUAT: Godt for hoftemobilitet og ryggen. Foto: Privat

• Bestem deg for å bruke det toalettet lengst unna pulten din til å fylle på vannflaske eller gå på do.

• Ta trappa istedenfor heisen.

• Varier mellom sittende og stående arbeidsstilling på jobb.

• Sjekk skrittelleren på telefonen eller klokken din jevnt gjennom dagen. Lag en skritt-challenge med deg selv, en venn eller kollega.

• Legg inn transporttrening til jobb 1-2 dager i uken (jogg, gå eller sykle).

• Gå av bussen et par stopp tidligere enn destinasjonen.

• Sett deg i en dyp squat (se bilde) hver gang du skal bruke sosiale medier (og bli sittende til du er logget ut, hehe).

• Finn deg en favorittpodcast og ta deg en gåtur etter middag 1-2 dager i uken.

• Kle deg i sporty klær i helgene så får du kanskje lyst til å bevege deg mer.

