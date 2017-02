Så mye kan du kose deg med i helgen og fortsatt gå ned i vekt

Start nå! Fra kun kr 60/mnd.Klikk her og bli medlem i dag!

KOSTHOLDSEKSPERT: Klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm viser at kalorimengden til en frossenpizza (1300 kcal) tilsvarer 9 kyllingfileter eller 5 kilo brokkoli, evt. 11-12 bunter.

- Mange blir overrasket over hvor mye ekstra kalorier man får i seg gjennom helgen, og da ikke bare gjennom lørdagsgodtet, forteller klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm. Hun sitter i Vektklubbs fagpanel. I 2015 møtte vi henne som kostholdsveileder i den norske versjonen av The Biggest Loser som gikk på TVNorge.

- Det er så lett å unne seg litt snacks og godteri, litt ekstra god frokost og middag, samt alkohol i tillegg, fordi det er helg og man skal kose seg, påpeker ernæringsfysiologen.

Les også: 6 sunnere pizzaoppskrifter

Summen av alle «kosekaloriene» fra fredag til søndag kan derfor utjevne ukedagenes gode innsats der man ligger i kaloriunderskudd. Om dette gjentar seg hver helg vil det ødelegge for vektnedgangen.

- Man tenker at man lever så sunt fordi man er så «flink» mandag til torsdag med sunn mat og trening, sier Ramm.

For å gå ned i vekt må man være i kaloriunderskudd over tid. Det du spiser og beveger deg, uke etter uke, måned etter måned, er derfor av betydning for kroppsvekten din. Men slapp av, det er fortsatt rom for å kose seg med litt godteri selv om du vil ned i vekt.

- Velg ut det du synes er ekstra godt og nyt det, tipser Ramm.

Se hvor mye godteri du får for 250 kcal nederst i saken!

Les også: Spar kalorier ved å lage ditt eget potetgull

Smågodtfakta Det er forskjell på godteri og smågodt. Sjokolade og karamell er mer energitett, altså inneholder det mer kalorier, enn vingummi og skumgodteri.

Godteri-sprekk



I en av episodene av The Biggest Loser Norge fikk deltakerne se hvor mye mat de heller kan spise mot en full skål med smågodt. Skålen som består av sjokolade, karamell, lakris og vingummi veier 500-600 gram og gir hele 2200 kcal. Det tilsvarer hele dagsbehovet for en voksen kvinne.

Ernæringsfysiologen viser oss at godteriet tilsvare fire hovedmåltider, et mellommåltid mellom lunsj og middag og en smoothie til kveldsmaten. Noe som metter betydelig mer en søtsakene. Her er dagsmenyen som Anette har satt sammen:

Frokost kl. 8: Havregrøt med blåbær og banan (480 kcal)

1,5 dl havregryn

2,5 dl ekstra lett melk

1 dl blåbær

0,5 banan

+ 1 ss tran

Mellommåltid kl 10: Snacksgrønnsaker (120 kcal)

200 g sukkererter

250 g cherrytomater

Lunsj kl 12: Kyllingsalat med pasta og avokado (466 kcal)

150 gram stekt kyllingfilet

200 g salat

50 g avokado

50 g mais

20 g purre

1 dl ferdig kokt fullkorpasta

Mellommåltid kl 14: Frukt, skyr og nøtter (275 kcal)

Skyr

1 eple

15 mandler

Middag kl 17: Biff med grønnsaker og peppersaus (450 kcal)

150 g indrefilet (stekes i Vita hjertego)

300 g brokkoli (moses til pure)

Stekes med timian og rosmarin:

40 g paprika gul

40 g paprika rød

30 g squash

1 ss margarin Vita hjertego

Kvelds kl. 20: Knekkebrød og smoothie (215 + 190 kcal=405 kcal)

3 knekkebrød (fiber balance/rugsprø)

15 g Vita ovnsbakt leverpostei

4 skiver kokt skinke (2 på hvert knekkebrød)

3 agurkskiver og paprika på hvert knekkebrød

Smoothie lages i blender:

30 frosne bringebær

1 banan

1 dl melk

0,5 gulrot

Ut i helgen? Så mange kalorier inneholder de forskjellige drikkene

Så mye kan du spise:



Et mellommåltid gir som regel 150-250 kcal. Vi har kun sett på kaloriinnhold, og ikke sunnhet. Dersom du bytter ut et mellommåltid i helgen med godteri, og holder deg innenfor ditt vanlige kalorinivå, vil lørdagsgodtet i teorien ikke påvirke vekten. Her kan du se hvor stor mengde av ulik type smågodt som hver for seg gir 250 kcal:

45 gram melkesjokolade



15 bringebærgele

11 stk vingummi krokodiller



10 stk festkarameller

10 salte sild



10 stk skumbananer



3,5 stk vaniljefudge

Blandet smågodt som tilsammen gir 250 kcal:

2 vingummi krokodiller

2 festkarameller

2 skumbananer

1 salt sild

1 bringebærgele



1 vaniljefugde



Med Vektklubbs kalkulator kan du beregne hvor langt du må gå, sykle eller jogge for å å forbrenne godteriet.

I Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

Ny og forbedret tjeneste - dette får du!