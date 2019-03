Slik tar du kontroll over kveldskaloriene

Her er forslag til sunne og mettende kveldsmåltider, under 200 kcal.

EKSPERT: Klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm. Foto: Simen Øyen.

Mange føler at det er lett å spise regelmessig, sunt og passe mengde den første delen av dagen, men at sult og lysten på noe godt kommer etter middag.

Spiser du magert og for lite gjennom dagen, vil kroppen gi signaler om å spise mer gjennom kvelden.

Spiser du for eksempel mye egg, kylling, mager fisk, grove kornprodukter, grønnsaker og frukt på dagen, så er dette veldig bra og gir kroppen mye av de næringsstoffene den trenger. Disse matvarene har nokså lav energitetthet. Det kan derfor være overraskende store mengder mat som må til av denne magre maten for at det skal gi tilstrekkelig med energi. Det er fort gjort å gå i fellen og tro at du har spist tilstrekkelig til frokost, lunsj, middag og mellommåltider, fordi volumet på maten du har spist på dagtid er stor.

En vanlig tanke da er at kveldsmaten bør unngås. Det kan ofte ende med småspising utover kvelden. Resultatet kan bli at summen av småspisingen blir større enn om du setter deg ned med et planlagt og sunt måltid.



Spis et ordentlig kveldsmåltid

Istedenfor å gå sulten og småspise noe som hverken er sunt eller gir tilfredsstillende metthetsfølelse, legg inn et fast sunt kveldsmåltid hver dag. For dem som ønsker å gå ned i vekt kan dette måltidet være på størrelse med et mellommåltid. Får du for eksempel alltid lyst på sjokolade klokken ni, så legg inn et kveldsmåltid klokken åtte.

Målet er at det faste måltidet skal gi mer næringsstoffer, mindre energi (kcal) og større metthetsfølelse.

Generelle tips til å unngå kveldskaloriene:

– Spis mer av det totale energiinntaket tidligere på dagen

– Ikke ha fristende snacks tilgjengelig

– Ha gode måltidsalternativer og spis i tide

SNACKS: Honningristede nøtter fra Lise Finckenhagen. Foto: Sara Johannessen/VG.

Kveldssnacks når du har lyst på …

(hvert alternativ i de ulike kategoriene gir ca. 200 kcal hver)



... noe enkelt, sunt og mettende:

– 2 tynne knekkebrød med kokt egg, en kopp te

– 1 dl havregryn, 2 dl ekstra lett melk og 0,25 banan

– 0,5 avokado og 50 gram serranoskinke

... noe søtt:

– en kopp kakao (pulver) + 5 valnøtter

– 2–3 knekkebrød med honning

– 2 stort eple med kanel + 25 mandler

– en varm kopp med ingefær, sitron og honning + 40 cashewnøtter

FRUKT OG GRØNT: Kveldsmåltidet kan gjerne bestå av nøtter, frukt og grønt. Foto: Helena Krekling.

... noe salt:

– 40 gram popkorn

– suppe laget på buljong

... noe sterkt:

-15-20 mandler ristet i 1 ss chiliolje

-200-300 g grønnsaker i 1 ss olje, hvitløk og sriracha

FYLDIG: Smoothie med mandler og bær kan også passe til kvelds. Foto: Helena Krekling.

... noe fyldig:

– 2 dl gresk yoghurt med 10-15 hakkede mandler

– 6 ss cottage cheese, 0,5 banan, 1 dl bær og 10 hakkede mandler

– Smoothie: 2 dl frosne bringebær, 10 mandler, 0,5 banan, 1 dl appelsinjuice og 2 ss gresk yoghurt naturell

I Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

Sjekk når du kan nå din idealvekt!

Les også:

Slik tar du kontroll over porsjonene

Matspaner Rislunsj UTEN: – Fint som kosemat

Så mange kalorier er det i morgenkaffen fra café

Grønnsakssuppe med en vri